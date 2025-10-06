Policiales

Niña de 12 años era violada con frecuencia, quedó embarazada y médico no detectó su estado

Un hombre de 41 años, identificado como F. A. S. M., fue imputado en las últimas horas en la ciudad de Artigas por “reiterados delitos de abuso sexual en reiteración real y reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados”.

Según informa el medio local Clicregional, los abusos habrían sido cometidos siempre a una misma víctima: una niña de 12 años, hija de su compañera.

De acuerdo con el citado medio, la niña se encuentra en el quinto mes de gestación; en mayo pasado fue evaluada por un médico debido a ciertos síntomas que presentaba, pero en ese momento el profesional descartó un embarazo.

Sin embargo, con el paso de los meses la condición de la menor se hizo evidente y fue descubierta por la madre, quien el pasado viernes presentó la denuncia policial.

Además de ser imputado por los delitos ya descriptos, el sujeto es investigado por varios hurtos y presenta problemas de adicción a drogas, alcohol y juegos de azar.

En cuanto a los abusos contra su hijastra, habrían comenzado a fines del año pasado. La Justicia dispuso prisión preventiva por 180 días, plazo en que se sustanciará el juicio.