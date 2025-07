Niña de 12 años desapareció tras chatear con un hombre en un videojuego online

Internacionales

Una niña de 12 años desapareció el domingo pasado en Santos, ciudad ubicada en el litoral del estado de São Paulo, Brasil, tras mantener contacto con un hombre que conoció por medio de un videojuego online. La familia vive horas de angustia y el caso está siendo investigado como desaparición de persona por el 2º Distrito Policial de la ciudad.

La menor, identificada como Yara Melo Delfino, fue vista por última vez alrededor de las 18:30 del 6 de julio en el barrio Marapé. En ese momento se encontraba en la casa de su tía, quien vive en el mismo sobrado que la familia. Yara avisó que iría a su casa a buscar unas cosas, pero nunca volvió. Un vecino dijo haberla visto doblando la esquina minutos después, pero desde entonces no hubo más noticias sobre su paradero.

La madre de la niña, Maria Patrícia Melo de Menezes, relató que solo se enteró de que su hija estaba en contacto con un hombre desconocido tras revisar su celular un día antes de la desaparición. Cree que Yara podría haber salido de casa para encontrarse con él. “Ella tenía hasta el WhatsApp de él. Pero lo llamo y me bloqueó, da casilla de voz”, declaró al portal g1.

Según la madre, Yara no mostró ningún comportamiento extraño en los días previos. “Jamás iba a imaginar que ella haría esto, porque es un amor de persona, me obedece y no demostró nada inusual”, contó. Además, afirmó que la niña solía decir que chateaba con sus “amiguitas” mientras jugaba, sin mencionar nunca al supuesto joven.

Maria Patrícia explicó que sí había hablado con su hija sobre los peligros de interactuar con desconocidos en internet. “Le dije que si quería salir o tener novio, solo tenía que contármelo”, recordó. El tono, dijo, siempre fue de cuidado, sin peleas ni prohibiciones.

La situación ha sumido a la madre en un estado de desesperación. “Me siento abrumada, perdida. Estoy muy angustiada, sin poder comer”, confesó. Mientras tanto, las autoridades continúan las búsquedas en la zona y analizan los registros digitales del celular de Yara en busca de pistas que ayuden a encontrarla.