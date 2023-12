Nigeria: 85 personas que celebraban una fiesta murieron en bombardeo “equivocado” con dron

Un dron del ejército nigeriano mató accidentalmente por lo menos a 85 civiles el domingo en un municipio del estado de Kaduna, en el noroeste del país, declararon los responsables de los servicios de urgencia.

El presidente Bola Ahmed Tinubu ordenó el martes la apertura de una investigación después de que las fuerzas armadas reconocieran que uno de sus drones atacó por error el pueblo de Tudun Biri mientras sus habitantes celebraban una fiesta musulmana.

El ejército no ofreció cifras sobre las víctimas, pero los habitantes declararon que murieron 85 personas, entre ellos mujeres y niños.

"La oficina de la zona noroeste recibió informaciones de las autoridades locales según las cuales 85 cuerpos fueron enterrados hasta ahora, mientras las búsquedas continúan", declaró la agencia nacional de gestión de emergencias (NEMA) en un comunicado.

Esta agencia precisó que además 66 personas fueron hospitalizadas y que los responsables de urgencias negociaban todavía con los jefes tradicionales locales para apaciguar las tensiones y poder acudir al pueblo.

Las fuerzas armadas de Nigeria recurren a menudo a bombardeos aéreos en su lucha contra las milicias que operan en el noroeste y el noreste del país, escenario de un conflicto con los yihadistas desde hace 14 años.

Este conflicto ha matado a más de 40.000 personas y desplazado a dos millones desde 2009.

ALLAH YA’ISA BAMU YAFE BA??



Villagers in Tudun Biri of KD State killed by @NigeriaAirforce Jet at the Moulood ground, dozens feared dead. SubhanAllah!



We once have @GovKaduna called @elrufai that doesn’t tolerate nonsense.@officialABAT @officialSKSM @NuhuRibadu @BashirAhmaad pic.twitter.com/JtnhWltv9o