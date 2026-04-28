Nicole Minetti afirmó que hubo “injusta exposición mediática” en la cobertura de su caso

Montevideo Portal

Nicole Minetti criticó este martes una “injusta exposición mediática”, luego de que se le aplicara un indulto en el marco de una causa por prostitución VIP en Italia.

La esposa de Giuseppe Cipriani, empresario con importantes inversiones en Uruguay, fue liberada tras un anuncio del presidente de Italia, Sergio Mattarella, del pasado 11 de abril.

El empresario tiene un hijo adoptivo cuya madre biológica fue denunciada como desaparecida esta semana, según un pedido de colaboración emitido por la Policía. El caso tomó mayor relevancia a nivel local luego de que la madre biológica del menor contratara los servicios de la defensora Mercedes Nieto, quien murió calcinada junto a su esposo, Mario Cabrera, en la casa de descanso que la pareja tenía en Garzón (Maldonado).

“Considero necesario intervenir para proteger mi persona, mi familia y, sobre todo, a mi hijo, gravemente expuestos a una indebida e injustificada exposición mediática”, afirma Minetti en un comunicado, en el que cuestiona la exposición que tuvo el caso.

Además, aseguró que las noticias que surgieron son “falsas” y “gravemente lesivas” para su reputación. La información sobre su hijo adoptivo “nunca debería haberse hecho pública, en clara violación de los principios establecidos para la protección de los menores”, agregó.

“Pido respeto por la intimidad de un niño, que nada tiene que ver con mi pasado”, sentenció la mujer en su comunicado.