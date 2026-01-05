Internacionales

Nicolás Maduro fue trasladado a tribunal en Nueva York: así fue el operativo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado este lunes junto a su mujer, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan en el cual comparecerá por primera vez ante el juez, en principio, a las 12:00 hora local, tras ser capturado el pasado sábado en Caracas y trasladado a Nueva York.

El convoy en el que iban Maduro y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.

La Policía tenía cortadas las calles que daban al tribunal, tal como puede verse en los videos divulgados por distintos medios como Fox News.

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69. En la nueva acta de inculpación en su contra se encuentran también su hijo Nicolasito, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

El presidente Donald Trump insistió el domingo en que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que discute los pasos a seguir con las nuevas autoridades venezolanas encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La nueva líder, exvicepresidenta de Maduro, dijo el domingo por la noche que estaba lista para cooperar con la administración Trump y abogó por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.

“Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido”, dijo Rodríguez tras encabezar el primer Consejo de Ministros desde el derrocamiento de Maduro.

La administración Trump dice que está dispuesta a trabajar con el resto del gobierno de Maduro siempre que se cumplan los objetivos de Washington, en particular abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo.

“No me pregunten quién está al mando, porque les daré una respuesta muy controvertida”, expresó Trump a los periodistas en el Air Force One cuando le consultaron si había conversado con Rodríguez.

Al pedirle que aclarara qué quería decir, Trump respondió: "Significa que nosotros estamos a cargo".

Con información de AFP y EFE.