Nicolás Lasa renunció a la presidencia del jurado del Carnaval: los motivos

Montevideo Portal

El presidente del jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, Nicolás Lasa, presentó su renuncia un mes antes del comienzo de la tradicional fiesta, según informó Carnaval del futuro, y confirmó Montevideo Portal.

Lasa, que además se desempeña como director nacional de Desarrollo Social en el Mides, había asumido el cargo de cara al carnaval 2025 tras la salida de Ramiro Pallares.

Consultado por Montevideo Portal sobre los motivos de la renuncia para el concurso 2026, Lasa argumentó que se debe a “la encomienda de nuevas tareas y responsabilidades” que le “impiden sostener la tarea que venía desarrollando honorariamente en el jurado”.

Según Carnaval del futuro, quien sustituiría a Lasa sería Gabriela Barboza, mientras que la vicepresidencia sería ocupada por Alfredo Leirós.

