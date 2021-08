Nicolás Jodal: el sistema de agenda de vacunas "privilegia rapidez sobre cercanía"

Locales

Tras cierta polémica en las redes debido a la designación de vacunatorios mediante el sistema de agenda, en la que muchas personas denunciaron que les tocaban lugares lejanos a donde marcaron como preferencia, el desarrollador de la app CoronavirusUy y CEO de GeneXus, Nicolás Jodal, habló con Montevideo Portal, afirmando que el sistema "privilegia velocidad a distancia" en un afán de vacunar más rápidamente.

"No es un cambio de ahora, eso se hizo en todas las vacunaciones hasta ahora, no solo en la tercera dosis. En Montevideo, se asume que en los lugares la gente se puede mover y por lo tanto se privilegia la velocidad con que se pueda vacunar al lugar, es decir, se privilegia velocidad a distancia", dijo, afirmando que el sistema debe preferir vacunar "lo antes posible a que la persona se tenga que mover".

"Hay una urgencia en vacunar, se viene la (variante) delta, por lo que estamos tratando de vacunar lo antes posible, entonces, cuando alguien elige un lugar, lo que quiere decir es que ese es el lugar preferente, que preferiría ir ahí, entonces el sistema busca primero en ese lugar y si no hay, busca en otro, pero si hay un lugar en otro se lo da", afirmó el ingeniero.

"Si nosotros, por ejemplo, a alguien que pusiera Antel Arena, le diéramos sólo Antel Arena, la campaña de vacunación demoraría mucho más. Sería lo peor para todos", sostuvo, recalcando que lo que hace el sistema es "ayudar a que la gente se vacune lo antes posible".

"Lo que hace el sistema es tratar de vacunar a la gente lo más rápido posible, no que se muevan menos.

Si se movieran menos demoraría mucho más el proceso", manifestó.

"Por ejemplo, había un twit de una persona que dice 'me mandaron a un lugar, no me gustaba, lo cancelé y me dieron otro pero dos semanas después', bueno, entonces toma el riesgo de estar dos semanas más sin vacunarse", comentó.

Precisamente, Jodal respondió al twit en que lo arrobó un usuario que se preguntaba por qué lo mandaron a un lugar distinto a la zona donde había seleccionado para la vacunación. El desarrollador afirmó en su respuesta que se debe "a que se privilegia rapidez sobre cercanía".

A que se privilegia rapidez sobre cercanía — Nicolas Jodal (@njodal) August 12, 2021

Jodal comentó a Montevideo Portal que el ritmo de agenda es muy bueno y que ya llevan 600 mil personas agendadas del total de anotados. Explicó que aunque hay anotados "un millón y pico de personas", no se puede agendar aun al total porque muchos deben aún esperar los 90 días desde la segunda dosis para darse la tercera inmunización. "Hemos agendado a los que podíamos agendar", dijo.

