Ney Castillo destacó que Uruguay es el país con menos muertes por Covid en Sudamérica

El médico Ney Castillo destacó en su cuenta de Twitter que "Uruguay es el país con menos muertes por Covid por millón de habitantes en Sudamérica desde el inicio de la pandemia", en respuesta a un tuit del periodista Leonardo Haberkorn que informa que "Uruguay es el país con más muertos por covid-19 por cada millón de habitantes, según el promedio de los últimos siete días".

Varios dirigentes del Frente Amplio le respondieron a quien fuera candidato a Intendente de Montevideo por el Partido Colorado en las elecciones municipales de 2010, apoyado por Vamos Uruguay y la agrupación de Oscar Magurno.

"El problema es que el 21 de noviembre teníamos 20 fallecidos por millón de habitantes y en mayo estamos llegando a 1.000. A este ritmo pueden seguir aumentando. Se pudo y se puede evitar, no se hizo y no se hace. Todos sabemos que son muertes evitables y la epidemia no terminó", publicó el médico Miguel Fernández Galeano, ex subsecretario de Salud Pública y actual asesor del Frente Amplio en temas sanitarios.

El contador Alfredo Asti, director de la Corporación Nacional de Desarrollo por el Frente Amplio y exdiputado de Asamblea Uruguay, también comentó la publicación de Castillo. "Por lo que pasó en 2020 solo podemos alegrarnos y si se quiere felicitarnos, pero por lo que está pasando en abril y mayo 2021 debemos preocuparnos y fundamentalmente OCUPARNOS. ‘Es Ahora'. ‘Nos haremos cargo'", respondió Asti.

Uruguay es el país con menos muertes por Covid por millón de habitantes en Sudamérica desde el inicio de la pandemia. https://t.co/o4Mg4K0m3T — Ney Castillo (@NeyCastillo9) May 17, 2021

Tras recibir decenas de comentarios sobre su tuit, Castillo destacó que "ambos tuits (el suyo y el de Haberkorn) referían a datos reales". Our World in Data, una publicación en línea que presenta datos y resultados empíricos desarrollada en la Universidad de Oxford, revela que Uruguay aparece en segundo lugar en Sudamérica como el país con menos muertes por millón de habitantes desde que comenzó la pandemia, solo superado por Venezuela, cuyas cifras son cuestionadas en su validez.

Venezuela presenta 83 muertes cada 100.000 habitantes; Uruguay, 984; Paraguay, 1.056; Ecuador 1.116; Bolivia, 1.152; Chile, 1.450; Argentina, 1.554; Colombia, 1.587; Perú, 1.989; y Brasil, 2.045.

"Muertes evitables"

Este lunes, Castillo se refirió al tuit que generó la polémica. "Sorprendido del odio y cobardía de muchas respuestas. Lleno de gente con nombre de fantasía y sin rostro insultando, adjudicando intenciones... es obvio que Twitter no es el Uruguay, pero percibí una pandemia de odio que es bien claro que no le hace, ni hará bien a nadie", planteó el médico en términos generales, quien mantuvo un intercambio con Fernández Galeano.

"Ney, entiendo que la mejor manera de respetarse es debatir con argumentos y altura las diferencias. No tomar medidas tuvo y tiene consecuencias. Tenemos sorprendidos a todos los medios internacionales por no reaccionar", respondió el médico del Frente Amplio.

Castillo respondió de la siguiente manera: "'Ney, entiendo qué la mejor manera de respetarse es debatir con argumentos y altura las diferencias'. Tu primer tuit afirma que se trata de ‘muertes evitables'... si arrancamos así, prefiero no seguir en honor, como te dije, al respeto que te tengo. Un abrazo".

Ney, entiendo qué la mejor manera de respetarse es debatir con argumentos y altura las diferencias.



No tomar medidas tuvo y tiene consecuencias. Tenemos sorprendidos a todos los medios internacionales por no reaccionar pic.twitter.com/hZh6YqeMkw — M. Fernandez Galeano (@mafgaleano) May 17, 2021

Fernández Galeano agradeció "el tono de respeto mutuo" y agregó: "En honor a el mismo, no debo dejar de decirte que muertes evitables aquellas defunciones causadas por una enfermedad o evento que podría no haber sucedido con la intervención médica oportuna y apropiada, o con medidas de salud pública".

"Miguel, sería un cambio de opiniones interminables. ‘Evitables' es un supuesto al que han adherido muchos, sin fundamento. No fueron ‘evitables' ni en Alemania, ni en Francia, ni en España, ni en Italia, ni en el Reino Unido, ni en Suecia, etc y puedo seguir. Todos probaron todo", concluyó Castillo.

