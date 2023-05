Netflix amplía restricciones para compartir cuenta en varios países e incluye a Uruguay

Economía

Netflix anunció este martes que, en un centenar de países, los usuarios deberán ahora pagar más para compartir sus contraseñas de la plataforma con personas ajenas a su hogar, como parte de su estrategia para diversificar sus ingresos.

El servicio de streaming lleva un año probando esta nueva fórmula en un puñado de países, y ya la ha implementado en Canadá, tras un difícil año 2022.

“Una cuenta de Netflix es para uso de un solo hogar”, dijo la compañía en un comunicado.

Netflix sostuvo que, a principios de este año, más de 100 millones de hogares compartían cuentas en el servicio, “afectando nuestra capacidad de invertir en nuevos programas de televisión y películas”.

Netflix ha experimentado con cuentas “prestatarias” o “compartidas”, en las que los suscriptores pueden agregar usuarios adicionales por un precio más alto o transferir perfiles de visualización a cuentas separadas, en algunos mercados. El martes, anunció que estaba expandiendo la política a más de 100 países, entre los que está incluido Uruguay según informó el diario El País.

En la web de la plataforma ya se agregó la información sobre “miembros extras” para Uruguay.

Según la web de la plataforma, el plan básico tiene un costo mensual de US$ 8,99 ($ 350), el estándar de US$ 12,99 ($ 500) y el premium de US$ 15,99 ($ 620). Para cada cupo de “miembros extras” deberá abonarse US$ 3,99, unos $ 150, y está habilitada para los planes estándar y premium.

Con el enfriamiento del crecimiento de Netflix el año pasado, la compañía de transmisión en línea con sede en Silicon Valley, California, se propuso animar a las personas que miraban gratis con contraseñas compartidas a comenzar a pagar por el servicio, sin alienar a los suscriptores.

“Esta iniciativa para compartir cuentas nos ayuda a tener una base más grande de posibles miembros que pagan y a hacer crecer Netflix a largo plazo”, justificó el codirector ejecutivo Ted Sarandos.

El gigante de la transmisión de programas televisivos señaló recientemente a los analistas financieros que había retrasado una amplia campaña contra el intercambio de contraseñas de cuentas “para mejorar la experiencia de los miembros”.

En este sentido, Netflix afirmó que se aseguró de que los suscriptores tuvieran acceso sin problemas al servicio fuera de casa o en varios dispositivos, como tabletas, televisores o teléfonos inteligentes.

En abril, la compañía había informado que su número de suscriptores alcanzó un récord de 232,5 millones en el primer trimestre del año, y que a su nueva división con publicidad le estaba yendo bien.

Con base en AFP

