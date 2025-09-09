Negro se hizo presente en el Parlamento por fugas en centros penitenciarios

Política

El ministro del Interior Carlos Negro y autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) se hicieron presentes en la jornada de ese martes en la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario del Parlamento tras registrase fugas en centros penitenciarios.

La convocatoria fue realizada por los legisladores de la oposición. Según Ana Juanche, directora del INR, entre el 2 de marzo y el 20 de agosto, se registraron 16 fugas, de los cuales 15 casos fueron recapturas y un caso se encuentra pendiente en el Penal de Libertad.

Tras esto, la directora dijo en rueda de prensa que son situaciones “muy diversas” que “no guardan ningún patrón similar”, por lo que “no hay ninguna alarma”.

Ana Juanche agregó que las fugas “guardan relación con algún déficit de personal”, “sobre todo en los procedimientos de control y en los puestos fijos”. Por lo que se tomaron “medidas urgentes” y a partir del pasado primero de setiembre “hay una nueva tanda de agentes penitenciarios que se están formando”, que estarán listos para incorporarse al trabajo “seis meses posteriores”. Además, el 1 de noviembre “ingresará una tanda de operadores penitenciarios”.

“Tenemos nuevas posibilidades a partir de las sucesivas leyes de rendición de cuentas para poder corregir y para poder seguir aumentando la dotación necesaria”, analizó.

La directora confirmó que van a “inaugurar tres unidades nuevas que la administración anterior licitó”.

