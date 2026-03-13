Política

Negro reconoció aportes en la captura de Marset y aseguró que deben “estar en alerta”

Montevideo Portal

Luego de que se confirmara que en la madrugada de este viernes las autoridades bolivianas capturaron al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el ministro del Interior, Carlos Negro, brindó una conferencia de prensa.

Marset fue detenido tras un operativo realizado en Santa Cruz de la Sierra, lo que pone fin a una búsqueda internacional que llevaba años. El avance más reciente de la investigación había sido la captura en España y la posterior extradición a Paraguay de su esposa, Gianina García Troche.

Según explicó Negro, el pasado 26 de febrero se reunió con Marco Oviedo, ministro de gobierno boliviano. En la instancia, Uruguay aportó “los datos y todo el conocimiento” que se tenía relacionado a dónde se encontraba el narcotraficante.

Por otro lado, mencionó: “Felicitamos a las autoridades paraguayas y bolivianas, porque sabemos que el intercambio de información entre los países de la región fue clave para la ubicación del paradero y finalmente la detención”.

El ministro aseguró que Marset será juzgado en Estados Unidos, debido a que había una orden de captura emitida tiempo atrás por el país norteamericano. “Tenemos investigaciones en Uruguay en desarrollo; evidentemente, a pedido de la Justicia norteamericana, estamos abiertos a cooperar”, afirmó.

Negro analizó cómo podría afectar la captura de Marset en el narcotráfico uruguayo. “Sabemos que las organizaciones se adaptan a las circunstancias y buscan suplir liderazgos por otros”, analizó.

Sobre posibles represalias, el jerarca analizó que deben “estar en alerta” y pendientes de “cualquier tipo de dato, signo o novedad que puedan enviar estos grupos, para lograr conjurar cualquier tipo de peligro”.

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