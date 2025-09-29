Política

Negro defendió que la seguridad que tenía Ferrero era la “indicada por el protocolo”

Montevideo Portal

El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que las “normas de seguridad” con las que contaba desde hace años para su protección la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, eran las que indicaba “el protocolo”.

Este lunes, en rueda de prensa, el jerarca dijo que durante la reunión que mantuvo en esta jornada le expresó su “apoyo a la persona y luego a la fiscal respecto de los hechos de que fuera víctima, asegurándole todos los requerimientos necesarios para su seguridad y la de su familia”.

En cuanto a la reunión con los líderes de todos los partidos políticos, la calificó de “muy buena” y dijo que allí “se hizo explícita la unidad”.

Si bien no dio información sobre la investigación para “resguardarla”, dijo que “está habiendo avances”. “Tenemos un largo camino que recorrer de pruebas científicas”, agregó.

También dijo que el hecho de “reforzar la seguridad de otras personas” públicamente expuestas, como anunció el presidente Orsi en conferencia de prensa, sería “inmediato”. “Pese a la emergencia, estamos viendo cuáles son esas personas que necesitarían eventualmente una protección mayor a la que tienen hoy, pero no es un tema presupuestario”, recalcó.

Luego, apuntó que Ferrero “tiene seguridad desde hace muchísimos años” y, en ese marco, defendió los protocolos a implementar. “La seguridad de determinados funcionarios se organiza en base a protocolos y también a una participación del propio funcionario protegido. Es necesario contar con la aquiescencia y conformidad del funcionario que es protegido. Las normas de seguridad que tenía Ferrero eran las que indicaban el protocolo y el acuerdo de ella”, concluyó.

Montevideo Portal