Negro afirmó que el gobierno tiene definido “el rumbo hacia el control de los homicidios”

Política

El ministro del Interior, Carlos Negro, brindó una conferencia de prensa este lunes 15 de setiembre luego de su comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara bajo para hablar sobre los capítulos de la Ley de Presupuesto dedicados a la seguridad pública.

“Entendemos que este proyecto es el primer paso hacia el Plan Nacional de Seguridad Pública que piensa y está instrumentando ya el Ministerio del Interior”, indicó Negro, quien habló de que se define “el rumbo hacia el control de los homicidios, de la seguridad pública, del control de armas de fuego, del sistema de justicia criminal y de la violencia basada en género”.

Asimismo, acotó que el gobierno deja “de lado las expresiones de deseo” y el “pensamiento mágico normativo” ya que, explicó que se deja de pensar como planes de seguridad la sanción de “leyes o la creación de figuras delictivas”.

En cuanto a las críticas porque en el Presupuesto se indica que se cubrirán 1.000 vacantes en el ministerio, cuando el programa del Frente Amplio prometía 2.000, respondió: “Son más de 1.000 vacantes que se cubren, que significa nuevos funcionarios policiales, a los que debemos sumar 500 funcionarios policiales para el Instituto Nacional de la Rehabilitación. Estamos ya en los 1.500 nuevos funcionarios policiales”, expresó.

En esta línea, afirmó que, para el “resto del quinquenio”, se está “en condiciones de asegurar” que se llegará a los 2.000 nuevos funcionarios policiales.

Por otra parte, afirmó que la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior es, según el gobierno, un proyecto “muy avanzado”, pero que no es “una cuestión para tratarla rápidamente”. “Por eso decidimos sacarla de la ley de Presupuesto para discutirla por separado”, desarrolló.