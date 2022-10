Locales

Naviera japonesa ONE destacó la operativa “eficiente” del Puerto de Montevideo

El puerto número one

Montevideo Portal

El buque portacontenedores Amazon, perteneciente a ONE, la sexta naviera más grande del mundo, arribó por primera vez a Uruguay este martes.

El gerente de ONE en Uruguay, Pablo Domínguez, destacó la infraestructura, la profundidad y el equipamiento, además de la rapidez y eficiencia de las operaciones del Puerto de Montevideo. “TCP (Terminal Cuenca del Plata) nos permite una muy buena productividad, operaciones muy rápidas y eficientes”, expresó Domínguez.

En la terminal portuaria estuvo presente el ministro de Transporte, José Luis Falero; el subsecretario, Juan José Olaizola; y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, entre otras autoridades.

Se trata de un barco prácticamente nuevo que opera en la ruta de Lejano Oriente. Tiene 329 metros de eslora y una capacidad de carga de 11.923 teus (unidad de medida equivalente a un contenedor de 20 pies).

A su vez, Domínguez destacó la importancia de que llegue al país un barco de estas características. Según anunció, dentro de los servicios que presta la empresa en la costa de Sudamérica, este barco es el de mayor tamaño.

El gerente se refirió también a la capacidad frigorífica de la embarcación, que cuenta con 1.553 enchufes. “Siendo Latinoamérica una región productora de alimentos, y en particular Uruguay un gran exportador de carne, que el barco tenga esa capacidad frigorífica es muy importante, y demuestra el compromiso que tiene ONE y esta naviera en particular con este mercado”, detalló.

Expresó, asimismo, que la decisión de operar en TCP se debe, no solo a la infraestructura, la profundidad y el equipamiento, sino también a la rapidez y eficiencia de las operaciones. “TCP nos permite una muy buena productividad, operaciones muy rápidas y eficientes, y además tenemos una ventana de atraque que tenemos que cumplir, pero esa rapidez y velocidad en la operación nos permite alcanzar la ventana de atraque en los demás puertos”, explicó el gerente de ONE en Uruguay.

Por su parte, el ministro de Transporte agradeció a la naviera por la confianza, y por “darles la oportunidad” de demostrar a la región y al mundo “que el país se está preparando para recibir más barcos de estas características y que el puerto se puede convertir en un hub a nivel regional, de llegada permanente”.

Según informó el secretario de Estado, este año el puerto llegará a un récord en intercambio comercial. “Para que estas cosas sucedan, hay compromiso, hay responsabilidad, hay un sistema político consolidado que permite dar las garantías jurídicas para que todos quienes quieran apostar al Uruguay lo puedan hacer. Las manos están tendidas para eso”, sostuvo Falero.

En cuanto a Katoen Natie, el ministro aseguró que la empresa “tiene un gran desafío por delante”. “Apostamos a que el cumplimiento de esa nueva inversión nos permita seguir creciendo como puerto y como país. Apostamos a que sea la primera de muchas llegadas de barcos de gran tamaño”, expresó.

