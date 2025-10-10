Narcotráfico en Barrio Sur y Palermo: Justicia condenó a cinco personas por venta de droga

Judiciales

La Justicia desarticuló a una organización que se dedicaba a la venta de drogas en Montevideo, por la que cinco personas fueron condenadas por delitos vinculados a la organización de actividades de narcotráfico, negociación y depósito de sustancias estupefacientes, tráfico interno de armas de fuego y receptación.

La Fiscalía de Montevideo de Estupefacientes de tercer turno, a cargo del fiscal Rodrigo Morosoli, logró la condena mediante proceso abreviado las cinco personas que integraban una organización dedicada a la distribución y comercialización de drogas en distintos barrios de Montevideo y que operaba en Barrio Sur y Palermo.

De acuerdo con la investigación, el grupo se encargaba de recibir, fraccionar y vender sustancias estupefacientes en diversos puntos de venta bajo su control. Además, mantenía comunicación constante mediante aplicaciones de mensajería para coordinar las operaciones, rendir cuentas sobre las ganancias y resolver conflictos con otros grupos delictivos, señaló el Ministerio Público.

A raíz de la investigación, el pasado 8 de octubre se realizaron una serie de allanamientos en los que fueron detenidos los principales integrantes de la organización, en la que se incautó más de un kilo de cocaína, marihuana, ketamina, armas de fuego, cargadores, municiones, chalecos antibalas, balanzas de precisión, dinero en efectivo, teléfonos celulares y libretas con registros de ventas; también confiscaron un vehículo y otros elementos asociados a la actividad ilícita.

Uno de los domicilios allanados —que funcionaba bajo la fachada de una barbería— era utilizado como centro de acopio de dinero y drogas. Asimismo, la Justicia comprobó que uno de los condenados poseía un arma de uso policial que había sido denunciada como hurtada meses atrás, además de un teléfono celular que también fue robado.