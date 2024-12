Nane sobre organismos públicos: “Quedaron cosas sin hacer por gestiones ineficientes”

Política

La senadora Silvia Nane, que asumirá la próxima legislatura también en Cámara alta la banca por la que fue electa Carolina Cosse, mantuvo este jueves reuniones con los directores en las empresas públicas de la actual oposición.

En diálogo con MVD Noticias, la senadora y una de las coordinadoras de la Agrupación Descentralizada del Gobierno —junto a Pablo Caggiani— señaló que la reunión fue convocada en el marco de la transición de cambio de gobierno.

“Necesitamos la información para entender desde qué línea base va a partir el Frente Amplio en los distintos organismos. La reunión fue una puesta a punto para que sirva como un insumo. Tenemos ejecuciones no solamente presupuestales, si no de los planes que se habían propuesto en este periodo de gobierno que por gestiones ineficientes han quedado acciones sin hacer. O, ahora, al final del período, se toman acciones cuando el plazo de ejecución es muy exiguo. No queda prácticamente nada de gestión”, dijo la senadora.

En esta línea, argumentó que hay acciones “impulsadas por políticas que ya no hay tiempo para ser aplicadas”.

Según informó Nane, hubo durante el período un aumento de la cantidad de adolescentes recluidos en el Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente (Inisa).

“Eso implicó atender esa realidad de otra manera y que habrá que hacerlo de forma inmediata”, dijo.

