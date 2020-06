Nando Parrado hizo de nuevo historia y ganó una carrera en la que pagaba 150 a 1

Contra todos los pronósticos Nando Parrado, hijo de la yegua argentina Chibola, hizo historia en Royal Ascot.

Nando Parrado ganó el Coventry Stakes a 150 por 1, la cuota más alta en la historia del mitin.

150/1! Nando Parrado causes a massive upset in the Coventry! #RoyalAscot @Ascot pic.twitter.com/ytPJxVyhMI