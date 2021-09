Nada crece a la sombra buscará revocar prohibición del Interior de ingresar a cárceles

Locales

Desde la ONG presentarán un recurso administrativo jurídico de revocación y no descartaron tomaron otras medidas.

El Ministerio del Interior prohibió este martes el ingreso a las cárceles de la organización social Nada crece a la sombra. La cartera alegó haberse expedido “respecto al ingreso a las unidades de privación de libertad por parte de ONG y terceros que no poseen convenios o acuerdos vigentes con el Ministerio del Interior o el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)”.

Desde la organización, en tanto, aseguraron que se los notificó que por esa fue al razón por la que no se autorizó el ingreso de la organización, según reclamaron desde Nada crece a la sombra en el comunicado. No obstante, esta ONG tiene vigente dos convenios. El primer acuerdo entre el Ministerio del Interior (MI) y Nada crece a la sombra que se vería afectado por esta decisión fue diseñado para realizar talleres educativos en cárceles, por el que Presidencia de la República transfirió $3.620.000 en abril de este año y que permanece pendiente de ejecución a la espera de que el MI “cumpla con las obligaciones” asumidas, de acuerdo con un comunicado de la organización.

Por otro lado, el segundo convenio incumbe al Plan de Salud Sexual y Reproductiva, que garantiza la atención ginecológica integral a todas las mujeres privadas de libertad del país.

Denisse Legrand, vocera y directora de esta organización fue entrevistada este jueves por el programa Desayunos Informales de Canal 12, donde destacó que, posteriormente a la notificación, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Interior, Santiago González, planteó que “estaban evaluando los convenios existentes”, algo que “no dice la notificación”.

Además, contó que recibieron una nueva notificación este miércoles donde se les comunicó que el tema fue derivado al Consejo de Política Criminal (un consejo que asesora al ministerio en estos temas, similar al que hicieron los asesores científicos en tema de pandemia) y que se mantenía la prohibición de ingreso.

“Es llamativo por el Ministerio que delega a este GACH carcelario la toma de decisiones. Los espacios de asesoramiento establecido por la Ley de Urgente Consideración fue una política muy importante. Por fin el país pudo tener un consejo de este tipo”, reconoció Legrand, al tiempo que se mostró sorprendida de que el ministro delegue temas que tienen fondos públicos involucrados.

Asimismo, agregó: “Es llamativo que el consejo, que fue algo que celebramos, lo primero que se hace público es el recorte de una política que ya fue pagada por el Estado. Entonces, ¿cuál es el rol de ese consejo? ¿Crear la política o destruirla?”, planteó.

Consultada sobre qué acciones tomarán tras el comunicado del Interior, Legrand indicó que presentarán un recurso administrativo jurídico de revocación de esta carta porque “ni siquiera es una resolución”. “Se está vulnerando nuestro al derecho al trabajo, entonces también estamos analizando las acciones legales a nivel laboral y analizamos otro tipo de acciones”, añadió.

Denuncias de amenazas

La vocera de Nada crece a la sombra se volvió a pronunciar sobre la presunta “persecución” que a lo largo del tiempo viene realizando el director de convivencia con la ONG que dirige. “Hubo distintas situaciones que llevaron a que en su momento se lo planteáramos al ministro Jorge Larrañaga, situaciones de violencia y maltrato respecto a nuestra organización y exceso en el rol que llevaba adelante. Se lo planteamos al ministro Jorge Larrañaga el 8 de agosto del 2020”, comentó.

“Ese día el ministro definió que esa persona no se comunicara más con nuestra organización, seis días después de que Larrañaga lamentablemente falleciera, esta persona se comunicó, se le respondió que sabía que no podía comunicarse dada la situación de maltrato por orden ministerial y le consultamos si era una orden de Heber volver a comunicarse”, añadió.

Allí se le preguntó a Heber si se podía mantener la decisión ministerial de continuar sin tener contacto. “Le planteamos la situación y nos dijo que, por supuesto, la orden ministerial se mantenía y, por ende, no se puede comunicar con nosotros”, informó.

“Si eso se traduce en una persecución hemos tenido distintas situaciones que han sido denunciadas. Si es una persecución o no, es una pregunta para el Ministerio del Interior. Nosotros entendemos que sí, pero no señalamos a todo el ministerio, señalamos directamente al director de Convivencia, no a todo el ministerio”, concluyó.