Curiosidades

Nacieron trigemelas en Argentina: fue el segundo caso en el año en el mismo hospital

Montevideo Portal

Una familia de Salta, en Argentina, recibió en estas horas una dulce noticia: el nacimiento de una nueva generación. Sin embargo, la felicidad llegó por triplicado, ya que nacieron Ainara, Amira y Ámbar, trigemelas, en el Hospital Público Materno Infantil de la ciudad.

El caso tuvo la particularidad de ser un embarazo monocorial triamniótico, es decir, las tres bebés compartieron placenta, algo que sucede en un caso entre un millón.

Las bebés nacieron por cesárea programada, con 34 semanas de gestación, por lo que debieron ser internadas en neonatología con cuidados permanentes, aunque se encuentran en buen estado general de salud, al igual que su madre.

Este fue el segundo nacimiento de trillizos registrado en el hospital en lo que va de 2025, y, a lo largo del primer semestre, se registraron 54 nacimientos de gemelos.

