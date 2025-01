Musk reaccionó tras su polémico saludo: “Los medios tradicionales son pura propaganda”

Elon Musk desató polémica este lunes por hacer un saludo que algunos medios e internautas compararon con la salutación nazi.

El magnate, encargado de recortar el gasto público en el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) creado por Donald Trump, fue una de las estrellas invitadas al acto que se llevó a cabo en el estadio Capital One Arena tras la toma de posesión del nuevo mandatario estadounidense.

Al concluir su discurso, Musk declaró: “Mi corazón está con ustedes” y levantó el brazo hacia el cielo, en un gesto que varios usuarios en redes y medios de comunicación compararon con el saludo nazi.

Este martes, en X, Musk compartió una irónica publicación donde se ven imágenes, por ejemplo, de Brack Obama y Hillary Clinton, extendiendo un brazo hacia el cielo.

“Los medios tradicionales son pura propaganda. Ahora ustedes los medios de comunicación”, señaló el dueño de X, de Tesla y de SpaceX.

The legacy media is pure propaganda. You are the media now. https://t.co/lgkIbzcAZP

Since legacy media propaganda is considered a “valid” source by Wikipedia, it naturally simply becomes an extension of legacy media propaganda! https://t.co/lwQlM51FRX