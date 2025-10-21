Murió reconocido fisicoculturista brasileño de 31 años; no divulgaron la causa

Internacionales

El reconocido fisicoculturista Ricardo Nolasco dos Santos, conocido en el ambiente del bodybuilding como Kadu Santos, falleció este lunes 20 de octubre, en Río Grande do Sul, Brasil. Tenía 31 años. La causa de su muerte no fue divulgada, informó Globo.

Su madre despidió al deportista con un mensaje conmovedor en redes sociales: “El día más triste de mi vida”. Su padre, Amauri Santos, también confirmó la noticia en su perfil.

Kadu Santos estaba comprometido con Sabrina Wollmann, entrenadora personal. La pareja había anunciado su compromiso en julio, durante una competencia en la que él participaba.

Según su biografía, Santos fue once veces campeón de fisicoculturismo y bicampeón general del Muscle Contest, uno de los principales torneos de la disciplina en Brasil. En sus redes sociales, donde lo seguían más de doce mil personas, compartía consejos de entrenamiento, su rutina diaria y su participación en competencias. Además, se desempeñaba como entrenador y consultor online para otros atletas.