Murió preso que sufrió una descompensación durante una requisa

Policiales

Minutos antes de las 07:00 horas del domingo, personal policial de salto en colaboración con efectivos de la Guardia Republicana llevaron a cabo una requisa en la Cárcel de Salto.

Según informara el medio local Laguardia Digital, la requisa se dispuso debido a que las autoridades sospechaban que dentro del presidio había objetos prohibidos.

Marcelo Ramón Azambuja Benítez, de 45 años, fue retirado de su celda y llevado a una oficina con intención de interrogarlo luego acerca de la investigación que había ameritado la requisa en cuestión.

Sin embargo, cuando los funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) regresaron al lugar donde lo habían dejado para interrogarlo, lo encontraron desvanecido. Ante esa situación, intentaron reanimarlo y llamaron a una ambulancia.

Azambuja fue trasladado hasta el Hospital de Salto. Allí se constató que había sufrido un infarto y debió ser operado, pero las autoridades no obtuvieron respuesta de los familiares del recluso para obtener la autorización necesaria para la cirugía. El hombre estuvo casi tres días internado y falleció en la noche del martes.

De acuerdo con la citada crónica, el hombre ya había tenido otros ingresos a la cárcel y se trataba de una persona que tenía varios antecedentes por hurto. Era consumidor de estupefacientes y sufría problemas cardiorrerspiratorios

Los funcionarios policiales que realizaron la requisa, así como también los funcionarios del INR, debieron prestar declaraciones ante la fiscal de 4º turno, y contaron con el respaldo del registro de las cámaras corporales que graban las actuaciones policiales.

De todas maneras, los funcionarios intervinientes prestaron declaraciones ante la Fiscalía por este caso.

“Algunos golpes”

Natalia, hermana del presidiario fallecido expresó al citado medio que el reo compartía presidio con su hijo, ambos presos por el mismo delito. Según la mujer, los agentes “le propinaron algunos golpes durante la requisa” a Azambuja, y agregó que cuando el hijo de este intentó interceder por su padre “también fue golpeado”.

Agregó asimismo que su hermano tenia problemas cardíacos y padecía diabetes, diabetes, pero que "nunca había sufrido un infarto". Tras ser informada del deceso de su hermano, fue al hospital para hablar con el médico que lo había tratado.

"Nos dijo que él había sufrido una arritmia por un posible cuadro de estrés, que creemos que pudo haberse producido por la situación que le tocó vivir y que esa arritmia le causó el infarto por el cual falleció, eso es lo que sabemos nosotros, lo que se nos dijo", declaró

"También nos dijeron que nadie había pedido la autopsia, no sabemos si se hizo al final y si no se hizo por qué no se hizo, pero vamos a ver cómo seguimos con ese caso” añadió Natalia.