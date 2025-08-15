Curiosidades

Murió pareja de youtubers del mundo del trekking en un accidente en montaña

Stacey Tourout y Matthew Yeomans, conocidos por su canal de YouTube Toyota World Runners, murieron en un accidente mientras exploraban las montañas Purcell, en Columbia Británica, Canadá.

Su canal, que acumulaba más de 200 mil suscriptores, quedó truncado el 7 de agosto de 2025, según consignó el portal argentino Infobae este viernes 15.

El siniestro ocurrió en una zona remota al norte de Trout Lake, en un camino forestal de difícil acceso. Según Kaslo Search and Rescue, el vehículo en el que iban volcó y cayó por una pendiente de aproximadamente 200 metros. Matthew murió en el lugar; Stacey fue rescatada con vida, pero falleció luego por la gravedad de sus heridas.

La pareja fue pionera entre los creadores de contenido de aventura: documentaron travesías extremas desde la Panamericana hasta terrenos inhóspitos en vehículos preparados para expediciones. Su último video fue publicado el 31 de julio, y mostraba una jornada en Vancouver Island, apenas días antes del accidente.

Ante la conmoción, la comunidad digital y el entorno outdoor les rindieron homenaje.

El canal Dirt Lifestyle compartió: “Matt y Stacey eran amantes de la aventura con un futuro brillante”. Otros influencers, como Josh y Vanessa de Destined for Wild, los despidieron a través de una publicación: “Descansen en paz, Matt y Stacey. Eran personas increíbles y nos inspiraron mucho. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos”.

Por su parte, la madre de Stacey expresó en redes: “Están juntos para siempre, como siempre supimos que estarían”.

Montevideo Portal