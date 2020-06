Murió mujer de 39 años y joven de 19 grave tras choque en los accesos a Montevideo

Policiales

Fuentes de la Dirección Nacional de Policía de Tránsito, informaron que se trató de un "colisión fronto lateral", entre "un camión que circulaba de oeste a este, y una moto que intentó cruzar la ruta, de sur a norte".

Se trata de un cruce con señalización, por lo que está claro que uno de los conductores, no respetó la luz del semáforo. Según supo Montevideo Portal, en el lugar hay cámaras del Ministerio del Interior, que ya fueron solicitadas por Fiscalía.



Como consecuencia del choque, la peor parte fue para quienes viajaban en la moto. El conductor del birrodado, un joven de 19 años, fue derivado politraumatizado grave al Hospital Maciel.

Una mujer de 39, que iba como acompañante, murió en el lugar, como consecuencia de las serias lesiones que experimentó.



El camión fue detenido por la Policía en la zona de La Teja, ya que tras el choque, no detuvo la marcha.

Según dijo a la Policía su conductor, de 35 años, "no se dió cuenta del accidente".

Está detenido y a disposición de la Justicia. La espirometría dio resultado cero.

