Murió el militar que mató a su hija en Maldonado

Policiales

El militar retirado de 58 años que había intentado suicidarse tras asesinar a tiros a su hija de 13 años en un centro médico de Maldonado, falleció este martes en el hospital donde se encontraba internado en estado crítico.

El hecho ocurrió en un centro interdisciplinario del centro de Maldonado, donde la adolescente había acudido a una consulta con su fonoaudióloga. Según fuentes policiales, el hombre ingresó al lugar e intentó llevarse por la fuerza a la menor. Ante la negativa de la niña, le disparó varias veces con un arma de fuego y luego se quitó la vida con un disparo en la cabeza.

El contexto familiar

La menor se encontraba en proceso de vinculación con un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y estaba bajo el cuidado de la expareja del militar, por orden judicial. El hombre, un coronel retirado del Ejército uruguayo, había traído a la menor desde Uganda, y se presume que la madre biológica permanece en ese país.

El homicidio ocurrió en plena jornada laboral y en un entorno profesional. La adolescente, según se supo, había manifestado su deseo de no ir con su padre y de permanecer con la mujer que la tenía a su cargo. Minutos después de expresar esa voluntad, la menor fue asesinada.

Investigación en curso

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, confirmó los hechos y explicó que Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.

Como muestra del impacto emocional del crimen, la escuela a la que asistía la adolescente permanecerá cerrada este miércoles, según se informó oficialmente.