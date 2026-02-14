Policiales

Murió el hijo del director de Salud de Rivera en un siniestro de tránsito en Brasil

Montevideo Portal

Joaquín Denicolay, hijo del director departamental de Salud de Rivera, Javier Denicolay, falleció en las últimas horas a raíz de un siniestro de tránsito ocurrido en Santa María, Rio Grande do Sul (Brasil).

Según informa el medio local Alcir 61, el hecho ocurrió en la ruta BR-392, en el puente Passo das Tropas, sobre las 21:45 del pasado viernes 13 de febrero. La Policía Federal de Carreteras del país vecino acudió al lugar ante un llamado por un accidente que resultó en dos muertos y dos heridos.

De acuerdo con el citado medio, un vehículo con matrícula de Santa María chocó de frente con un camión con matrícula de Pelotas. La conductora del auto, una mujer de 61 años oriunda del municipio de San Gabriel, y un pasajero, un hombre de 18 años oriundo de Uruguay, murieron en el lugar.

Desde la departamental de Rivera del Frente Amplio (FA) confirmaron que el joven era el hijo del director de Salud. “El Frente Amplio de Rivera comunica con hondo dolor el fallecimiento de Joaquin Denicolay, hijo de nuestro director Departamental de Salud, Gabriel Denicolay. A toda su familia, seres queridos y amigos, les hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias. ¡Descansa en paz!”, reza el comunicado difundido por la fuerza política.

Fuentes del FA en Rivera indicaron a Montevideo Portal que el joven había cumplido años hace pocos días, y que estaba en el país vecino de viaje como regalo cuando ocurrió el siniestro.

Mientras tanto, otras dos pasajeras del auto accidentado, de 48 y 19 años, fueron derivadas a un centro de salud para recibir atención médica, detalla Alcir 61. La conductora del camión, en tanto, resultó ilesa.

Montevideo Portal