Murió el conductor de tractor agrícola en un siniestro de tránsito en San Antonio

Montevideo Portal

Un nuevo siniestro fatal golpeó al departamento de Canelones, luego de que el conductor de un tractor agrícola falleciera este martes sobre las 17:30 horas en el kilómetro 30.800 de la Ruta 81, a la altura de San Antonio.

Según explicó Policía Caminera, en el siniestro también estuvieron involucrados dos automóviles, que provocaron que el tractor vuelque.

A raíz del hecho, la ruta se encuentra totalmente cortada.

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) reveló días atrás que la cantidad de fallecidos por siniestros de tránsito hasta setiembre 2025 alcanzó la cifra de 470 personas y aumentó con respecto al 2024, que alcanzó 434 muertes.

En esta línea, también se viene observando un alza sostenida en la cantidad de siniestros de tránsito desde el año 2020.

Según los datos preliminares, a los que accedió Montevideo Portal, hubo 28.326 lesionados y 22.475 siniestros en este último año, mientras que en 2024 se reportaron 27.300 lesionados y 21.597 accidentes.

