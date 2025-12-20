Policiales

Murió Vergan, perro policía que marcó “un antes y un después” en la unidad K9 de Uruguay

El Sindicato de la Guardia Republicana comunicó que este sábado 20 de diciembre falleció Vergan, un perro policía de dicha unidad del Ministerio del Interior.

A través de una publicación en X, el gremio lo describió como “un compañero silencioso, pero fundamental”, y añadió que su nombre “no figura en legajos comunes, pero quedó grabado en la historia del inicio y consolidación del K9 en Uruguay”.

“Vergan no fue solo un perro de trabajo. Fue parte de un momento histórico para la Policía Nacional y para la Guardia Republicana. Junto a su guía, el cabo Quedri Márquez, integró un binomio que marcó un antes y un después en la profesionalización del adiestramiento canino policial”, reza la publicación de los policías sindicalizados.

El texto continúa relatando que en los años en que el K9 “aún daba sus primeros pasos firmes” en el país, que nació en 2016, Vergan y Márquez viajaron a Rusia para realizar un curso de alto nivel, algo “inédito hasta ese momento” para la Guardia Republicana.

Ese entrenamiento “no fue simbólico”, indica el texto difundido. “Fue exigente, extremo y formativo, y colocó a Uruguay en contacto directo con una de las escuelas más avanzadas del mundo en trabajo canino policial”, añade.

Así, lo que ambos oficiales aprendieron en Rusia se volcó luego “en la formación, en el servicio y en la base de lo que hoy es el K9” en Uruguay.

No obstante, el Sindicato de la Guardia Republicana aclara que la historia del perro fallecido este sábado “no fue solo de logros”.

“Como tantas veces ocurre en silencio, también hubo momentos difíciles. La separación del binomio, el paso del tiempo y las circunstancias institucionales alejaron a Vergan de quien había sido su compañero de trabajo, su guía y su referencia”, narraron los efectivos policiales en la publicación.

De todas maneras, el vínculo entre ambos “nunca se rompió”. “El reencuentro, años después, fue la prueba de algo que no se entrena ni se ordena: la lealtad”, expresa el texto. Para los uniformados, ese momento entre el perro y su guía “resumió lo que significa” el trabajo de la unidad K9: “Confianza absoluta, compañerismo real y un lazo que va más allá del servicio activo”.

“Hoy, con la partida de Vergan, el cabo Márquez y todos nosotros nos sumamos a este homenaje. Porque Vergan representa a todos los perros K9 que trabajaron sin reconocimiento público, que cuidaron a otros poniendo su cuerpo primero, y que fueron parte de la historia grande desde el silencio”, indicaron los policías.

A su entender, el perro “pasó a otro plano”, pero “dejó huella” en la Guardia Republicana, en la unidad K9 nacional y “en quienes saben que el honor también camina en cuatro patas.

