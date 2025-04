Murió Elizabeth Ogaz, la mujer chilena que se hizo viral por haber dicho “vístima”

Internacionales

Falleció a los 60 años Elizabeth Ogaz, la mujer chilena que en 2019 se hizo viral después de haber dado una entrevista en la televisión en la que usó una particular frase.

“Se hace la vístima”, dijo Ogaz en el programa Bienvenidos al comentar sobre un conflicto entre Sergio Jadue —exdirigente de fútbol chileno— y su exesposa, María Inés Facuso, para quien trabajó.

Cuando la vecina de La Calera brindaba su opinión sobre la situación, pronunció con un error la palabra “víctima”: dijo “vístima”. En ese momento, la mujer se volvió popular en redes sociales y se convirtió en un meme.

La vecina de La Calera participó en eventos y actividades en Chile, donde fue reconocida por su popularidad.

Sin embargo, Ogaz enfrentó situaciones económicas y de salud complejas, que compartió con el público chileno. Por ejemplo, reveló que padecía diabetes, hipertensión e hipotiroidismo, consignó CNN Chile.

Ogaz se había referido a su minuto de fama. “Ya no me molesta nada. Me da lo mismo. Hay que dar vuelta la página y seguir adelante”, aseguró en una entrevista con La Cuarta.