Municipio de Salinas prohíbe la venta de “pirotecnia sonora” dentro de su jurisdicción

El Municipio de Salinas aprobó una resolución por la que determinó que no otorgará “permisos para la venta de pirotecnia sonora” dentro de su jurisdicción.

La resolución argumenta que se debe a “la preocupación por el cuidado y protección de los vecinos, mascotas y del medio ambiente”, según el texto fechado el 6 de noviembre y del que dio cuenta el medio local El megáfono.

El Municipio también señala que buscan mejorar la convivencia entre los vecinos, “respetando los derechos de estos colectivos”, en referencia a niños, adultos mayores y mascotas.

