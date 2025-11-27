Municipio de Salinas prohíbe la venta de “pirotecnia sonora” dentro de su jurisdicción

Montevideo Portal
El Municipio de Salinas aprobó una resolución por la que determinó que no otorgará “permisos para la venta de pirotecnia sonora” dentro de su jurisdicción.
La resolución argumenta que se debe a “la preocupación por el cuidado y protección de los vecinos, mascotas y del medio ambiente”, según el texto fechado el 6 de noviembre y del que dio cuenta el medio local El megáfono.
El Municipio también señala que buscan mejorar la convivencia entre los vecinos, “respetando los derechos de estos colectivos”, en referencia a niños, adultos mayores y mascotas.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]