Multas en Montevideo: así funcionan las nuevas fiscalizaciones de la Intendencia

Locales

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IM), Germán Benítez, indicó cómo funcionarán las nuevas medidas de fiscalización de la comuna y en qué momento comenzarán a cobrar multas.

En diálogo con Subrayado, el jerarca municipal señaló que los siete puntos fijos de control comenzaron a fiscalizar el pasado 10 de octubre. “Se han generado unas 1.200 incidencias, de las cuales se han validado como multas unas 500. Tenemos un ratio de validación de alrededor de un 40%”, indicó Benítez.

El director de Movilidad explicó que la cámara no genera la multa, sino que hace un registro que luego es validado por un inspector de tránsito, que define si se trata de una infracción o no.

Además, Benítez adelantó que desde la IM comenzaron con la disposición de prohibición de estacionar por franja horaria. Primero, colocaron cartelería a la altura del Kibón. Luego comenzarán a multar.

El próximo lunes 17, la comuna capitalina comenzará a fiscalizar las infracciones de los vehículos que estacionen sobre las veredas. Con la nueva normativa, la IM prohibió a los conductores estacionar sus autos en las veredas menores de 5 metros, mientras que en las mayores podrán hacerlo siempre y cuando queden 2 metros libres para que los peatones circulen.

Las 16 nuevas medidas de la IM para el tránsito

A fines de setiembre de este año, la administración de Mario Bergara en la IM planteó 16 nuevas medidas en el tránsito de la capital, que buscan mejorar la movilidad urbana. Los incluyen aumento de radares, cambios en el tránsito, en el estacionamiento, en la fiscalización y en los semáforos.

Benítez detalló en aquel entonces que la mitad de las 16 acciones tienen que ver con “mejoras en los esquemas de fiscalización —tanto del estacionamiento como del carril solo bus y de la fiscalización del estacionamiento en veredas—”, mientras que la otra con “ordenamiento y de adaptación”.

En ese sentido, el jerarca municipal señaló que la IM prevé corregir el estacionamiento en zonas con grandes densidades de tráfico de acuerdo con el sentido del flujo de los vehículos, así como también prohibir estacionar en la dirección de ingreso al Centro de Montevideo entre las 7:00 y las 14:00 y en la de salida de 14:00 a 20:00.

Otra de las acciones tuvo que ver con nuevas ubicaciones para los radares que fiscalizan a quienes exceden los límites de velocidad previstos por la comuna capitalina. Además, la comuna capitalina cambiará el eje de las calles José Ellauri, Comercio y General Rondeau. “Vamos a hacer el corrimiento del eje para dar un sentido más de circulación en aquellos sentidos que son más intensivos”, precisó el jerarca.

La IM prevé cambios en la dinámica semafórica que pueden contribuir a reducir tiempos inactivos en los traslados nocturnos, sin perder condiciones de seguridad vial.

En ese sentido, también aumentará de 159 a 299 los cruces con planes nocturnos específicos, acotando tiempos de espera en cada ciclo semafórico. En ambos casos, las modificaciones se darán entre 23:30 y 5:30.