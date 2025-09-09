Multan por US$ 91.800 a empresa que extrajo arena en Santa Lucía en plena crisis hídrica

Política

Montevideo Portal

La Intendencia de Canelones sancionó a una empresa que removió el tapiz vegetal y realizó movimientos de suelo, “con pruebas evidentes de extracción de arena” con maquinaria pesada en la zona de Paso del Sordo, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Santa Lucía, a fines de junio de 2023.

La comuna determinó, en función de la Ley 18.308 y del régimen sancionatorio definido en la Resolución 19/09268, que “la infracción constituye una falta grave en suelo rural natural”. “Esta categoría contempla actividades humanas que impliquen la remoción del tapiz vegetal, la roturación del suelo o la tala de monte nativo”, expresa, en una publicación, la IMC.

Debido a esta “gravedad del hecho”, se le aplicó a la compañía que realizó dicha acción una multa de 2.000 UR (US$ 91.800), que es la máxima sanción posible en estos casos.

“Cabe destacar que la falta se cometió en un contexto de déficit hídrico que afectó principalmente al área metropolitana durante el año 2023”, resalta la intendencia canaria.

Para efectivizar la sanción se requiere la anuencia de la Junta Departamental de Canelones, que comenzó a tratar el tema el pasado lunes 8 de septiembre.

Montevideo Portal