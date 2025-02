Política

Mujica y su reconocimiento a Toplansky: “Estoy vivo por esta doña, si no me habría pelado”

El expresidente José Mujica le dedicó unas sentidas palabras a su esposa, Lucía Topolansky, durante la visita del presidente chileno, Gabriel Boric, a su chacra en Rincón del Cerro.

Mujica, que anunció que no trataría más su cáncer de esófago, destacó la presencia de la exvicepresidenta Topolansky y aseguró que ella es su “premio”. “Le tengo que agradecer a la vida haberla encontrado, pero esto no es cumplimiento: yo estoy vivo por esta doña, si no ya me habría pelado”, expresó.

El líder del Movimiento de Participación Popular definió a su esposa como “compañera y enfermera”. En rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12) Mujica les habló a los periodistas presentes. “Aprendan una cosa, en la edad de la mayoría de ustedes el amor es una pasión, una llamarada; a mi edad, el amor es una dulce costumbre, es un desesperado intento de escapar de la soledad”.

Mujica y Topolansky se conocieron mientras militaban en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. En 2005, después de haber convivido durante varios años, los dirigentes del Frente Amplio contrajeron matrimonio.