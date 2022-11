Mujica valoró alianzas políticas de Lula y dijo que es “obvio” que Orsi es su candidato

Política

El expresidente José Mujica regresó este lunes de tarde de Brasil tras haber acompañado este domingo en el balotaje al electo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Al llegar al Aeropuerto Internacional de Carrasco conversó con la prensa y destacó que Lula “obviamente es un fuera de serie”.

“Nada de lo que hago es desinteresado”, respondió el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) en el Aeropuerto Internacional de Carrasco al ser consultado por la prensa sobre la eventual candidatura a la Presidencia de la República de su acompañante, que también integra el MPP. Y ante la consulta de si es su candidato, el exmandatario respondió: “Obvio”.

Mujica se explayó sobre lo que estaba en juego en el balotaje del domingo entre Lula y el presidente Jair Bolsonaro. “No era un pleito político entre la izquierda y la derecha. En realidad, en el fondo, era una confrontación política entre democracia y una tendencia autoritaria. ¿Por qué? Porque, en definitiva, se pueden mantener las formas de la democracia, las formas institucionales, pero se pueden violentar groseramente esas instituciones en materia de procedimiento y eso es lo que estaba en peligro en Brasil. Eso generó de hecho una política de alianzas de mucha gente que otrora tuvieron históricamente rivalidades políticas. Pero Lula, que obviamente es un fuera de serie, además enfrentó a un aparato del Estado”, dijo el expresidente, que se desarrolló este concepto.

“Ha habido un proceso de transferencia de propiedad pública en diversas formas a propiedad privada que le ha dado liquidez a las autoridades brasileras, parte del curso de liquidez se ha volcado en esta campaña electoral, donde hubo medio en juegos como nunca se había visto, según dice la gente que conoce Brasil”, aclaró.

Mujica que espera “como resultado, que bajen los decibeles de la confrontación política, que adquiera un tono de racionalidad”, y sobre las razones que fundamentan su expectativa, agregó: “Brasil tiene una cultura de alegría que logró transmitir ese Torrente de esclavos que históricamente se arrancaron de África para pelear en las plantaciones de azúcar y en el tabaco y ha dejado un sello fuertísimo en la cultura brasilera, es el único lugar del mundo que he visto que hay manifestaciones políticas sambando, con un grado de alegría, que es propio de la cultura brasilera. Espero que Brasil recupere eso con Lula”.

“Nosotros no tenemos el reflejo de lo que es el funcionamiento del Parlamento en Brasil, que por momentos tiende a parecerse más una Bolsa de Valores que a un Parlamento. ¿Por qué? Ese gigantesco país tiene multitud de partidos estaduales. Hay una tradición de cambiar de partido, como como quien cambia de camisa. Y cuando el Poder Ejecutivo, fuere cualquiera, quiere sacar algo adelante tiene que negociar con esos partidos y entonces le dan respuesta a este tipo que no son ideológicas. ‘Sí, te lo voto, pero tenés que hacer un puente en tal lado, una carretera en tal otro’. Hay mucho de toma y daca”, planteó el exmandatario, quien considera que “eso se ha agravado por la aparición de ciertos recursos no transparentes, secretos, que legalmente se ponen a disposición de los legisladores”.

De Trump a Bolsonaro



“Lula tiene recontra bien claro que la política exterior es cada vez más determinante y que los latinoamericanos no existimos en el mundo; y estoy seguro que va a ser positivo en las relaciones regionales y mundiales”, dijo el exmandatario a la prensa.

Consultado sobre la exigua diferencia que hubo en los resultados electorales del domingo, Mujica respondió que efectivamente lo sorprendieron: “Solamente Lula podría lograr eso porque pelear contra el Estado brasilero no es changa. Ha hecho un milagro”.

Para Mujica, que Bolsonaro no haya reconocido aún el resultado electoral “es romper con una tradición cultural que hay en América Latina”, y consideró que “es malo eso”.

“El señor [Donald] Trump inauguró esa nueva presencia. Quisiera que no se contagie. Porque de aquí en más las sociedades contemporáneas que la van a ser cada vez más compleja por la cantidad de sectores de contradicciones que impone la vida moderna. Si nosotros perdemos el lenguaje de tolerancia y diálogo, que no significa estar de acuerdo. Unanimidad no van a existir más. Si no, va a temblar la democracia”, planteó.

Orsi sobre Lacalle

El intendente de Canelones fue consultado sobre la respuesta del presidente Luis Lacalle Pou a la victoria de Lula. “Fue correcto que lo llamara. Fue correcto que hubiera un mensaje. Sé que lo llamó, sé que hubo un mensaje por redes, con una opinión, porque ahí marca, una opinión, una postura que condice con lo que viene planteando, aquello de un Mercosur distinto. Yo creo que fue, en primer lugar, un buen gesto; y, por otro lado, con esa dosis de sinceridad y de postura personal. Y yo sé que Lula ese tipo de cosas las va a encarar. Es buena señal para quienes vivimos acá”, agregó Orsi.

Saludamos al presidente electo de Brasil @LulaOficial

Confiamos en trabajar para un Mercosur moderno y abierto al mundo.

Así mismo esperemos continuar y mejorar las muy buenas relaciones bilaterales. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) October 30, 2022

Para el intendente de Canelones “es tiempo de que se deje de ver a una región dividida o que no se pueda escuchar” y en ese sentido valoró que Lacalle asista a la asunción de Lula.

