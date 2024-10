Mujica tras votación del MPP: comunistas y socialistas “se enamoraron del plebiscito”

Política

El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mujica, que desde su chacra del Rincón del Cerro sigue moviendo los hilos del sector más votado del país, opinó en entrevista con Subrayado sobre la histórica votación que logró el pasado domingo la agrupación que él mismo fundó en 1994.

El MPP fue otra vez la lista más votada en las elecciones nacionales de todo el sistema político, pero además arrasó dentro del Frente Amplio.

La correlación de fuerzas en la interna frenteamplista marca un claro dominio del mujiquismo, porque además el sublema que formuló con otros grupos como Seregnistas, El Abrazo, la Vertiente y la Lista 711, se quedó con casi siete de cada diez votos (734.650 sufragios) que la oposición tuvo para el Senado.

El sector del expresidente, ahora encabezado por el senador Alejandro Sánchez, y que también tiene al candidato Yamandú Orsi como uno de sus referentes, obtuvo este domingo 434.968 votos en su lista al Senado, el 41 % de todos los que cosechó el Frente Amplio (un total de 1.048.676).

Sobre la votación del domingo, en la que el MPP (el sector más votado desde 2004) sacó nueve de los 16 senadores que va a tener el Frente Amplio —mayoría parlamentaria—, el histórico dirigente valoró que para la coalición de izquierda “es más favorable porque tiene mayoría en el Senado, pero la Cámara baja va a ser una incertidumbre para cualquiera”.

“En lo personal lo puedo ver como un premio cuando uno se está retirando. Son casi 35 años de lucha que están ahí y se me fueron. Pero quedó algo que va más allá de mi vida. Ojalá se mantenga el espíritu abierto, inclusivo. Yo no sabía, lo escuché a [Daniel] Chasquetti: [el MPP] es el partido más votado de la historia del Uruguay. Más que la lista 15 de la década de 1950 [fundada por el expresidente Luis Batlle Berres]. Es mucha responsabilidad. No sé si es bueno, el problema es que ya está. Me hubiera gustado que fuera un poco más equilibrado”, afirmó.

No obstante, el expresidente agregó que “no es responsabilidad del MPP lo que ocurrió”.

“Hubo varias cosas. Una de ellas fue que los viejos partidos fundadores de la izquierda en Uruguay se enamoraron del plebiscito de la seguridad social y distrajeron mucha parte de su militancia no a la campaña electoral para luchar por el gobierno, sino para el plebiscito. Eso les bajó decibeles militantes al Frente Amplio”, dijo Mujica en referencia al Partido Comunista del Uruguay (PCU) y el Partido Socialista (PS) particularmente.

“No lo digo criticándolos, lo digo como un resultado. Nosotros hace años que tenemos la visión de que los plebiscitos con las elecciones nacionales son un veneno. Es pedirle al pueblo uruguayo que atienda demasiado cosas: elegir parlamento, gobierno y después razonar sobre los contenidos de un plebiscito”, añadió.

