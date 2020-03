Mujica sobre el coronavirus: “Vamos a un holocausto ecológico”

Política

El expresidente de la república y hoy senador José Mujica fue entrevistado en un programa de televisión español del canal La Sexta. A través de una videollamada, el periodista que le hizo la nota, Jordi Évole, le preguntó cómo estaba. Mujica se limitó a contestar: "Estoy vivo. No salgo para nada, pedí licencia de senador porque estoy en edad de alto riesgo con 85 años y tuve una enfermedad inmunológica. Así que no puedo experimentar, pero cuando me toque, me va a tocar. Hay que aprender a morirse sin ruido, así es la naturaleza", señaló.

El periodista le recordó a Mujica que muchos líderes mundiales, como Macron en Francia, dijeron que "estábamos en guerra". Mujica afirmó que no estamos en guerra, pero que esto significa un "desafío que la biología nos mete" para "recordarnos que no somos tan dueños absolutos del mundo como parece".

En esa misma línea Mujica dijo que los gobiernos de los distintos países subestimaron las dificultades de este nuevo virus y "creyeron que era una cosa de chinos y ahora, es algo de todos. "Por lo menos tenemos algo una cosa en común", aseguró.

Por otro lado, el expresidente continuó si crítica a los líderes mundiales. "No es un problema ecológico sino político. Nunca el hombre tuvo tantos recursos, capacidad, ni capital para frenarlo. Vamos a un holocausto ecológico y están haciendo una gigantesca sartén para freírnos", señaló.

"No sé para qué mierda hay un puñado de viejos que siguen queriendo más y más plata. ¿Por qué no dejan de joder?, si se van a morir como cualquier hijo de vecino", agregó, y pidió que se "sujete el mercado" al interés humano ya que "el dios mercado es la religión fanática de nuestra época".

Por último, Mujica llamó al mundo que está en cuarentena a reflexionar. "La peor soledad es la que llevamos dentro, es tiempo de meditar. Habla con el que tienes dentro, es tiempo de meditar un poco, mirar por una ventana al cielo y, el que no lo tiene, imaginarlo", sostuvo.

