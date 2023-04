Política

Mujica: si el FA es gobierno “deberá modificar” reforma jubilatoria, pero no derogarla

El líder frenteamplista José Mujica fue consultado por Canal 5 sobre la controversia suscitada en torno al proyecto de reforma de la seguridad social, iniciativa que ha generado rispideces incluso dentro de la coalición de gobierno.

Uno de los elementos discutidos es la habilitación a que las AFAP inviertan en el extranjero, modificación a la que Cabildo Abierto se opone con firmeza.

Mujica, y hablando a título personal, consideró que el Frente Amplio sí podría votar ese cambio

“Lo encuentro simpático, porque conceptualmente estoy de acuerdo”, expresó el veterano político, quien subrayó que, más allá de ir en busca de negocios fuer de frontera, “se hagan los mayores esfuerzos para propiciar que la inversión se haga adentro [del país]”.

“También hay que mirar la seguridad de la gente que forzosamente, por ley, está obligada a depositar en las AFAP y que va a recibir sus ingresos futuros en relación con lo que produzcan esos fondos: no es dinero nacional, es dinero de los ahorristas”, recordó.

En cuanto a la votación o no del Frente Amplio a favor de ese punto, Mujica consideró una eventualidad favorable.

“No sé, no lo he discutido con los compañeros, pero me parece que sí”, consideró.

“Conceptualmente estamos en contra de las AFAP, pro cuando se crea una realidad que lleva años aplicada, tampoco se puede volver atrás sin más, porque eso tiene costos y genera descalabros jurídicos”, apuntó.

“Creo que el Frente Amplio no se opondría, pero habría que buscar buena inversión en Uruguay, y creo que la hay”, dijo.

Finalmente, y consultado acerca del proyecto de reforma en general, dijo que en un eventual gobierno del Frente Amplio “seguramente habría que modificarlo”, pero no derogarlo.