Mujica propone que el 8 de julio, fecha de entrega de las firmas, sea el día del militante

Política

Montevideo Portal

El presidente José Mujica propone que el 8 de julio sea considerado el día del militante, en homenaje a la campaña que logró reunir y presentar ante la Corte Electoral este jueves más de 795.000 firmas para impulsar un referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"Siempre las sociedades humanas, por aquí y por allá, generaron hombres y mujeres que gastan tiempo y energía tras el sueño de objetivos superiores; son aquellos que procuran conquistas para la vida de sus pueblos, son los militantes anónimos, que recorren tozudamente calles, campos, tugurios y palacios contra viento y marea, sin apoyos de fuerzas poderosas, acorazados siempre en el mito de sus esperanzas; son de hoy, pero han sido de siempre", dijo el expresidente en su audición de M24.

El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) "son aquellos que derrumbaron la esclavitud; que se fueron, pero lograron imponer las reglas al trabajo, como las 8 horas; son siempre aquellos que conquistaron derechos mejoradores de la vida".

"En ninguna parte tienen monumentos, pero sin ellos habría sido derrotado el progreso de la civilización humana", dijo Mujica. "Estos militantes de la vida han derrotado al silencio, al ´no te metás´, al ´hacé la tuya´, al cerco mediático, al poder acomodado y acomodador; y no lo hicieron por salario, y sí lo hicieron por un sentimiento de deber, sacrificando tiempo de su vida para sumar y sumar firmas y pulgares y ganar para la sociedad el derecho a la transparencia de una discusión abierta y asumir, al final sin intermediario, como pueblo mismo, la decisión que corresponda; ese día de ayer debería de transformarse en el día del militante, como símbolo general", destacó. Al final hay tantas cosas relativamente secundarias que tienen su día, muchas veces empujadas por esta civilización de mercado que quiere vender y hasta hay monumentos", agregó.

"El día de ayer es un día de homenaje y debería quedar en el calendario, aquellos que gastan horas del tiempo de su aventura de vivir, no por un salario, por un premio sino por una esperanza, por esto es una fiesta para la conciencia el día de ayer; no todo está perdido, no todo está vendido, no todo se compra, no todo se vende, porque las esperanzas, las ilusiones, la lucha por una Humanidad mejor es también un fueguito que llevan adentro los militantes, los anónimos militantes por la vida", celebró el expresidente.

Montevideo Portal