Mujica pidió que lo entierren junto a los restos de su perra Manuela

El expresidente José Mujica fue entrevistado anoche por CNN en Español, en una charla en la que habló de asuntos internacionales -como su visión sobre lo que ocurre con Venezuela- pero también sobre temas personales.

En la charla, Mujica destacó que el pasado año 3500 millones de personas se quedaron con el 13% de crecimiento y el 1% de la humanidad se quedó con el 27% del crecimiento. "Algo anda mal. Muy mal", dijo.

También comentó un episodio que le valió críticas en la interna del Frente Amplio: la visita al general Miguel Dalmao en 2011, preso por violaciones a los derechos humanos.

Cuando el periodista le consulta si tuvo un encuentro con un torturador, Mujica replicó: "He tenido varios encuentros. No olvide que fui presidente. Me propuse no perseguir a nadie. Incluso había un general preso que estaba enfermo y lo fui a ver, desconfiando de cómo lo trataban, porque no quería que por casualidad le pagaran con la misma moneda o parecida a la que me aplicaron a mí", dijo.

"Recibí unas críticas brutales de mi propia gente. Pero ha sido mi manera de ser. Fui presidente y nunca agarré el teléfono para rezongar a ningún medio de prensa, esos que a uno le critican. He llegado a la conclusión de que es mucho mejor tratar de convencer y no ofender. Y soportar las ofensas. No es negocio cultivar odios", dijo.

En un momento de la charla, el conductor le pregunta: "¿Cómo está su perra Manuela, una de sus mascotas preferidas?". "Está muerta", respondió el exmandatario. "Vivió 22 años, lo que es un récord para un perro. Está enterrada abajo de un secoya. El día que me muera he pedido que me incineren y que las cenizas las pongan ahí, abajo de ese árbol, junto a Manuela. Cuanto más conozco a los humanos más adoro a los perros", concluyó.