Mujica: para resolver la pobreza “hay que meterle la mano en el bolsillo a 50.000 tipos”

Esta semana, el expresidente José Mujica generó controversia al plantear la idea de que los postulantes a la Presidencia se comprometan a donar un 40% de su salario en caso de que sean elegidos.

Álvaro Delgado, precandidato por el Partido Nacional, criticó con dureza la idea del líder opositor. “Me parece de una demagogia... Yo he visto demagogias en la política, pero pocas veces había visto demagogias de este tipo”, dijo.

Anoche, Mujica fue interrogado sobre el tema en el programa Lado B, de TV Ciudad.

En la entrevista, Mujica insistió en la pertinencia de su iniciativa, y abogó por mecanismos que permitan hacer que las grandes fortunas sean gravadas con el fin de apoyar a los más necesitados.

“Acá hay 30.000, 40.000 o 50.000 personas que pueden aportar para afrontar este problema”, pero “hay que tener autoridad moral para plantearlo”.

Para Mujica, se trata de un tema “de decisión política”, y manifestó su convicción de que “un gobierno tiene que jugar esa carta fuerte” porque “es un gesto de solidaridad de los que pueden, y porque es una conveniencia nacional”.

Posteriormente, detalló que su expresión inicial no hacía referencia de forma pura y exclusiva al presidente de turno, sino “al personal de confianza, a toda la barra que entra con el gobierno. No porque eso resuelva el asunto, porque ese se resuelve metiéndole la mano en el bolsillo a 40 o 50 mil tipos que tienen posibilidad. Pero para hacerlo hay que tener autoridad moral, porque, si no, le hago poner a los otros y yo no pongo nada”, desarrolló.

Finalmente, y en referencia indirecta a los dichos de Delgado, manifestó su escepticismo respecto a que un eventual gobierno no frenteamplista recoja su propuesta. “Ellos tienen una manera de pensar, esa es la cosa. A mí me importa tres pepinos, yo sé que no van a poner un mango, porque siempre fueron así. No le pagan un café con leche a uno que tiene hambre”.