Mujica opinó sobre la peatonal de 18 de Julio y aseguró que “existen dos realidades”

El expresidente aseguró que hay gente que no vio “lo que está pasando” en los barrios pobres “y entonces se asustan porque apareció mucha gente en 18 de Julio un sábado de tarde”.

El expresidente José Mujica opinó sobre la peatonalización de la avenida 18 de Julio, iniciativa de la Intendencia de Montevideo (IM) y el Grupo Centro para ampliar el espacio público y revitalizar económicamente algunos comercios de esa zona de la capital.

En su audición radial emitida en M24, llamada Hablando al sur, Mujica dijo que surgió "una pequeña polémica" porque hubo "mucha gente que aprovechando la oportunidad se aglutinó en 18 de Julio".

Entonces, el expresidente reflexionó: "Me doy cuenta de que a esta altura existen dos realidades. Una es la que podría llamarse 'la realidad oficial', construida por informativos, por muchas declaraciones, con mucha recomendación, donde el criterio es tratar de empezar a funcionar, de que se mueva la sociedad pero con mucha precaución, manteniendo distancia, con el uso de barbijos. La otra realidad es que habría que ver que lo pasa en esos que llaman los barrios populares, mal llamados barrios populares, porque acá con el lenguaje cotidiano se establecen trampas, parece que los barrios pobres son los barrios populares, hay como miedo de decir barrios pobres".

"En esos barrios hay hoy absolutamente otra realidad, con poquísimos barbijos y mucha gente moviéndose cotidianamente porque muchos han salido a intentar ganarse la vida como pueden, apretados contra las chapas, porque no se pueden dar el lujo de estar recluidos porque necesitan vivir, y salieron a pelear por su ingreso y se mueven casi normalmente", aseguró el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Con este panorama, Mujica aseguró que "a esta altura la movilidad de la gente es imparable" y que "ya no se puede pretender que la gente permanezca recluida".

"Además, probablemente, la alta sociedad ha dado otros ejemplos. Son muchos los que teniendo medios se han movido hacia los balnearios, etcétera. Por lo tanto, me parece que hay que estar muy alertas para intentar aislar cualquier foco, para tratar de aminorar el contagio, hay que mirar lo que ha pasado en las villas de Buenos Aires. De ninguna manera la guerra contra este virus está ganada, pero cuando insistimos hace dos meses en la necesidad de recaudar y apoyar económicamente a una parte muy grande de gente humilde tenía un sentido, y el sentido es que no se le puede pedir a la gente lo que la gente no puede dar", añadió.

Mujica dijo que "la gente está saliendo y va a seguir saliendo", lo que es "francamente incontenible porque no hay respuestas de carácter económico".

Por tanto, Mujica culminó su audición con una crítica a quienes opinaron con alarmas sobre lo sucedido en la principal avenida de Montevideo: "No han visto lo que está pasando en los barrios más populares y entonces se asustan porque apareció mucha gente en 18 de Julio un sábado de tarde. Es, precisamente, algo de lo que está pasando por todas partes. El peor ciego es el que no quiere ver".

