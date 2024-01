Mujica no participará en campaña, pero va a “pelear” por la candidatura de Orsi

Política

El expresidente José Mujica dijo que no participará en la campaña electoral, pero que de cara a las internas va a “pelear” en apoyo a la precandidatura de Yamandú Orsi.

Consultado en Informativo Sarandí (Radio Sarandí) sobre su participación en la contienda política, el exmandatario dijo: “A algún lado voy cuando me llaman, cuando tengo amigos. Campaña electoral, me queda grande. [...] Tengo 88 años, me cuesta un disparate”.

Sin embargo, confirmó nuevamente su respaldo a la carrera electoral de Orsi.

“Yo voy a pelear, porque lo conozco y porque la vida lo colocó en el trance de gobernar Canelones 20 años y eso es mucho. No hay universidad práctica para el gobierno. Desgraciadamente habría que hacerla. Es un oficio empírico y la experiencia que ha recogido en ese departamento, que es como el Uruguay chiquito; tiene todos los problemas del Uruguay”, señaló Mujica.

Al preguntársele sobre si tiene oportunidad de ganar Orsi, respondió: “No sé si tiene chance, yo sé lo que yo tengo, inclinación. Creo que a este país le conviene, porque este país tiene que mirar alñ interior. Este país no se desarrolla si no desarrolla el interior”.

“Eso significa descentralizar, llevar cultura y recursos. Un intendente me dijo un día: ‘cada 100 pesos que recauda el gobierno central en el interior vuelven 30’. No sé si ese dato es cierto; era un intendente blanco, no voy a prender fuego quién me lo dijo. Si eso es cierto se da cuenta que va mucho del dicho al trecho. Todo el mundo habla de descentralización, pero si no descentralizas plata y talento, es decir, llevar universidad al interior, no descentralizas nada. Y además hay que llevar fábrica”, agregó Mujica.

Cuando el periodista Gabriel Pereyra le dijo que debería “evangelizar entre los suyos para bajar un poco el tono del debate”, Mujica respondió: “Los insultos no sirven para nada y sacarse la bronca no sirve para nada. El asunto es pensar el mañana. No puede ser que no tengamos un margen de acuerdo para ver cómo aumentamos la torta y si no aumentamos la torta, no hay para repartir”.

Luego, apuntó contra el tono del gobierno, al hablar del debate político. “Este gobierno tiene una característica desde que asumió: lo único que hace es siempre tirar una patada contra la oposición y [decir] siempre que ellos lo hicieron mejor, que lo otro estaba mal. En cuanto inauguran un puente, paf”.

“Los inauguran y no los ponen”, apuntó su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, de fondo.