Mujica fue el que más tuvo “relación con el interior” de los “líderes del FA”, dijo Fratti

Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, se refirió este miércoles al expresidente José Mujica, quien falleció el martes a los 89 años.

Durante el acto fúnebre en el Palacio Legislativo, el jerarca dijo que Mujica fue “un conductor de masas inigualable”. “Es como perder a un ser querido. Te preparás, pero cuando llega el momento nunca estás pronto”, afirmó en rueda de prensa, consignada por VTV Noticias.

“Tengo una satisfacción enorme. No me quedaron cuentas pendientes porque charlé todo lo que pude, traté de aprender”, comentó quien fuera director del Instituto Nacional de Carnes durante el gobierno de Mujica.

Fratti mencionó que el expresidente “siempre dijo que era un terrón con patas” y que su “acercamiento también vino por ese lado”, en referencia a la sensibilidad por el agro.

“Hay un Frente Amplio (FA) antes y después de Mujica, sobre todo en la relación con el interior. Tuvo una penetración que no tuvo ningún otro de los líderes históricos del FA”, manifestó.

Asimismo, el ministro indicó cuál fue uno de los “logros” del líder político. “Él siempre decía que no importa el cacique; lo que importa es la fila india. Creo que tiene una fila india importante”, expresó con voz quebrada.

Consultado sobre quién sería el sucesor del liderazgo de Mujica, respondió que “en política no hay herencia ni indicación con el dedo” y que “el devenir del tiempo va a ir delineando la figura, algunos se van a destacar y otros no”.

Además, sostuvo que el exmandatario “es la razón por la que” es ministro. “Fui el único ministro que le pidió a Orsi”, aseguró, y agregó que “no cabe en el cuerpo la satisfacción que” sintió.

“Hasta ahora cuando tenía alguna duda, me daba una vuelta por la chacra y trataba de ordenar los pensamientos. Ahora no puedo mirar para atrás, tengo que mirar solo para adelante y no olvidarme de sus recomendaciones”, prosiguió Fratti.

Finalmente, destacó la “autenticidad” de Mujica: “Es muy difícil tú decir, hacer y vivir como lo decís”.

