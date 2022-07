Mujica en evento del FA en Colonia: “La lucha es por cómo se reparte la torta”

Política

El expresidente de la República José Mujica participó este viernes de una actividad en el departamento de Colonia, en concreto, en la ciudad de Nueva Helvecia en la que realizó un discurso a los presentes y criticó al gobierno, aunque reconoció que “no tienen mala fe”.

“Creo que quienes están en el gobierno no es que tengan mala fe. Como todo, habrá de buena fe y de mala fe, nosotros tampoco somos perfectos”, aseguró, y apuntó que aquellos que están en el gobierno “están convencidos” de que hay que tratar con “preferencia” a los sectores que están “acomodados”.

“Para darles confianza, que inviertan y que con eso van a derramar prosperidad que favorezca al resto de la sociedad”, opinó el exsenador y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Para Mujica, el Poder Ejecutivo “está convencido de eso” y que se basan en la “teoría del derrame” y en los malla oro. “Esa es la palabra, los malla oro. Cuidar a los malla oro y nosotros siempre estamos preocupados por el pelotón de los rezagados, por eso tenemos diferencias”, reflexionó. No obstante, reconoció que esas diferencias “no pueden significar cultivar el odio ni nada por el estilo”, dado que las simplemente es una diferencia de percepción frente a los fenómenos.

“No se dejen achicar el alma por las pequeñeces porque la vida es hermosa y hay que tratarla sin odio, con esperanza y es la única que tenemos y se nos va. Yo no creo en la teoría del derrame y desgraciadamente si los gobiernos no aprietan un poco, no se aumentan los salarios, no se aumentan las jubilaciones, nunca hay, no hay presupuesto para los estudiantes, para las universidades, es parte de la lucha, la lucha es por cómo se reparte la torta”, concluyó.

