Mujica a Alberto Fernández y Cristina Kirchner: "Si no pueden hablar, dénse un abrazo"

El expresidente de la República, José Mujica, se refirió a la coyuntura actual argentina y en particular a la interna dentro del Frente de Todos, coalición de centroizquierda que gobierna en el vecino país. En este sentido, envió un mensaje a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El exmandatario opinó que dirigencia debería “darse un abrazo” porque “los humanos nos comunicamos por la piel”.

En esta línea consideró que "Cristina y Alberto son una etapa del pueblo argentino" y que para calmar la crisis política "hay que empezar por distender, bajar un poco los decibeles, empezar a hablar".

"La Argentina precisa un choque moral, porque tiene fuerza, porque puede y porque debe. No es un país para que viva de lástima o porque el Fondo Monetario le está perdonando y esto y el otro. Argentina puede, tiene recursos y tiene un pueblo y tiene energía y tiene empresarios emprendedores", afirmó el Mujica en entrevista emitida con señal CNN en español.

En esta línea, manifestó su preocupación por la situación que vive el país “porque somos un pedazo descuajado de Argentina por razones históricas y en el lugar del mundo donde los uruguayos emigran y son uno más es en la Argentina. No somos un pueblo hermano, nacimos en la misma placenta”.

“Nos duele por la Argentina y nos duele por América, porque la Argentina es un país determinante en el rumbo de América Latina”, agregó y dijo que no ve “diversidad” y respeto.

“Sí, espero que la cúspide del gobierno argentino aprenda de este horror que está viviendo. Porque por encima de todas las diferencias hay una obligación con nuestra sociedad, de estabilidad de arriba. La historia nos ha enseñado que cuando la Argentina anda bien a nosotros nos favorece y cuando la Argentina se resfría nosotros nos engripamos”, ilustró.

"La democracia si le rompemos el diálogo, el intercambio y la negociación no tiene sentido. Para eso nos quedamos con una monarquía, ¿para qué inventamos la República? Ahora la República para mejorar la convivencia humana y la convivencia humana no puede ser que todos creamos lo mismo y digamos lo mismo”, determinó y subrayó: “Eso no es utopía, es ucronismo”.

“Hay que acostumbrarse a tener diversidad y respetar y eso es lo que no vemos en la Argentina. Y hay una tendencia moderna, hay como una polarización en Estados Unidos. Me asusta lo que está pasando entre demócratas y republicanos, parece entre perros y gatos. Más que bien han conducido ese país, ¿a dónde vamos con eso? Entonces tienen razón los chinos. ¿Entonces es mejor una sociedad jerárquica?", cuestionó.

En cuanto a la vicepresidenta argentina opinó que "Cristina es una mujer brillante, tiene su temperamento” al igual que Fernández. “El defecto que tiene Fernández es que es demasiado bueno. Cuando empezó la campaña electoral, le dije 'Qué changa que te agarraste, hermano'", relató.

Finalizó con un mensaje hacia la dirigencia: "Si no pueden hablar, dénse un abrazo, ¿sabe por qué? Porque los humanos nos comunicamos por la piel. No sólo nos comunicamos con la palabra, nos comunicamos de otra manera", recordó.

