Mujica: “Se necesitaría apagar la llave general, pero este gobierno no lo va a hacer”

El expresidente José Mujica reflexionó este viernes en su audición radial sobre el concepto de "libertad responsable", los pedidos al gobierno, la reacción del Ejecutivo y la alternativa de la ciudadanía.

"Ese concepto de ´libertad responsable ´ en el fondo me resulta hermoso, y lo es, sobre todo para quien, como yo, tiene gotas de sangre libertaria en sus venas; pero bajando a tierra la realidad, si se utiliza como guía de proceder en el medio de una guerra sanitaria como tenemos hoy, este concepto ya no es una utopía, es un trágico ucronismo", dijo Mujica en M24.

La Real Academia Española no registra la palabra "ucronismo", y define la "ucronía" como "la reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos".

"Nuestras sociedades serían inviables si renunciamos a tener jueces, fiscales, Policía e instituciones con pesadas burocracias que a veces nos enervan", planteó el exmandatario, quien se preguntó "por qué los humanos hemos tenido que inventar todas estas cosas" y se respondió que fue porque "frecuentemente los humanos fallamos, porque somos complejos, emotivos, nos equivocamos, tenemos sensaciones"

Luego aseguró que "es evidente que las restricciones de los movimientos que se puedan tomar para defendernos del contagio, cuestan mucho a la economía, pero también desde el punto de vista social son feas; es evidente que mucha gente se siente afectada y no solamente en el bolsillo, por lo tanto aplicar medidas restrictivas genera resistencia y antipatía, cumplir con el pedido que nos hace la ciencia y apagar todo tres o cuatro semanas cuesta plata y duele; pero es una contradicción, del otro lado tenemos el avance de la pandemia y la muerte, ¡vaya contradicción! Esto no tiene nada de lindo".

"Y hay que tenerlo claro: ni por asomo tenemos un gobierno que actúe como un padre o una madre dura cuando el gurí se desvía y lo ponen en vereda, no; aquello de que ‘quien te quiere te hará llorar ´ no juega en esta instancia; este gobierno no quiere chocar con el sentir de la gente, tenemos que entenderlo, comprender a nuestro gobierno, no le podemos pedir lo que no da; las medidas restrictivas necesitan medidas duras que las acompañen para que se cumplan, si no, no se cumplen, y eso implica usar fuerza persuasiva y este gobierno no lo va a hacer; esta es la tragedia de este momento histórico, estamos jaqueados por una pandemia que necesitaría apagar la llave general, parar tal vez tres o cuatro semanas para detener el contagio, y focalizarlo a medidas que se puedan rastrear y seguir".

De todas maneras, Mujica aclaró que "nada de eso va a acontecer", por lo que "va a haber desgraciadamente bastante más muertos, parece inevitable, y la sociedad toda debería comprender que depende de sí misma, no le queda otro recurso que la conducta de sus integrantes, el grado de disciplina que puedan tener".

En síntesis, el expresidente advirtió que "cada cual tiene que defenderse de no contagiarse, esa es la realidad y hay que transmitirlo con claridad (...) y por lo tanto, lo recomendable es cuidarse a muerte y disponernos a pagar un precio demasiado caro en vidas".

"Es probable que el temor al costo económico de una paralización, al final termine costando mucho más, porque cuanto más se alargue esta zozobra, mayores consecuencias va a tener en la pos-economía, porque están los resultados sociales, recordemos lo que pasó en el 2002", agregó.

