Elecciones 2024

Mujica: “Se me fue la lengua por la calentura y pido disculpas al pueblo uruguayo”

Días atrás, el exmandatario José Mujica generó una controversia con sus dichos acerca del presidente Lacalle Pou.

En una entrevista con el programa radial Nada que perder (M24), Mujica apuntó contra los políticos que calculan sus ganancias y funcionan en torno a eso. “Son unos miserables”, dijo, y agregó: “Este Lacalle se compró una moto de US$ 50.000, tiene dos camionetas al pedo. ¿Te das cuenta?”.

Las palabras de Mujica generaron reacciones de rechazo en filas oficialistas y surgió una suerte de debate “tuerca”, en el que incluso se hizo mención a la marca del auto que usa Gabriel Oddone, quien sería ministro de Economía en caso de que Yamandú Orsi accediera a la presidencia.

Esta mañana, Mujica concedió una entrevista telefónica al programa radial Informativo Sarandí, y el asunto de la moto de Lacalle fue mencionado una vez más.

“Se me fue la lengua por la calentura y pido disculpas al pueblo uruguayo”, dijo sin rodeos, aunque aclaró que sostiene los conceptos que vertiera al respecto. “La disculpa no es por el contenido, que lo suscribo, sino por las formas. No era momento de decir eso”, explicó.

En cuanto al escenario político de la próxima administración, Mujica consideró que “da la impresión de que hay una paridad ya laudada y una realidad parlamentaria que el país nunca tuvo, y eso abre una interrogante: ¿Tendremos la flexibilidad de crear un clima que nos ayude a tener capacidad de negociación?”, planteó.

En ese sentido, señaló que la conducta del actual gobierno no ha dado indicios favorables en ese sentido.

“Cada vez que sus jerarcas van a informar sobre algo que están haciendo, empiezan con un palo al Frente Amplio y luego siguen con lo que tienen que decir”. Esa situación tiene a la larga un efecto acumulativo que “hace que a uno se le carguen las pilas y se la vaya la moto”, expresó.

Entrevista adelante, Mujica se refirió a los señalamientos surgidos durante la campaña acerca de que Yamandú Orsi sería una suerte de esbirro suyo.

“Orsi no es un peón mío ni del MPP; se tiende a decir que yo lo manejo y que esto y que lo otro, pero la verdad es que él hace rato que es mayorcito”, aclaró.

En lenta recuperación

Convaleciente de cáncer y con 89 años a sus espadas, Mujica expresó que su salud “está complicada, pero mejorando”.

“Dependo mucho de la reproducción celular, y como estoy viejo eso es muy lento”, manifestó. Pese a ello, aseguró que sigue en actividad en la medida de sus posibilidades.

“Ando todos los días en el tractor una horita, porque si me quedo quieto me transformo en un vegetal; tengo que hacer algo”, sostuvo.