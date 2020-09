Locales

Mujica: "Hace años que le exigimos información a militares, pero es evidente que no viene"

El senador frenteamplista y expresidente de la República José Mujica se refirió este martes a la votación para quitarle los fueros parlamentarios al senador Guido Manini Ríos que se llevará adelante en los próximos días.

En rueda de prensa consignada por radio Montecarlo, el líder del MPP reiteró que por "táctica política" no apoya el desafuero del líder de Cabildo Abierto, dado que, según él, se le estaría haciendo "un favor" ayudándolo a "victimizarse" ante la ciudadanía.

Consultado sobre si votará de igual forma su desafuero apoyando la resolución del Frente Amplio, Mujica dijo que es un "hombre de partido" y que se quedará en sala para votar afirmativamente como sus correligionarios.

"Voy a fundamentar lo que pienso pero voy a obedecer al partido. Siempre defendí la disciplina partidaria. Si cada uno porque tenga una discrepancia va a votar como le parece... Los compañeros del Frente opinan y yo voy a obedecer al Frente y decir lo que pienso", expresó.

Mujica anticipó que "es probable" que deje de asistir al Parlamento a partir de octubre dado que la pandemia "va a seguir" y no está en condiciones de exponerse a un posible contagio por su "enfermedad crónica y la edad".

A proposito de las declaraciones del coronel retirado Gilberto Vázquez en un tribunal de honor militar en 2006 que se conocieron en los últimos días, Mujica fue consultado si en los gobiernos frenteamplistas no faltó voluntad política para solicitarles información a los militares sobre los hechos de la última dictadura cívico - militar.

"Yo sé que se piensa eso. (...) Hace años que les exigimos la información. Pero no es cuestión de exigir, porque exigiendo discursivamente o procesalmente no viene la información, es evidente. Es obvio que tienen un acuerdo, un pacto de silencio y se van muriendo", dijo.

Interrogado sobre las acusaciones contra el Frente Amplio de que el partido integra ese "pacto de silencio", Mujica dijo sarcásticamente que "entonces ahora se va a conseguir toda la información".

"Lo que yo tengo claro es que los pocos (militares) procesados que hay y los (cuerpos) que se encontraron fue mientras estuvo el Frente en el gobierno. Es un hecho", sentenció.

También se refirió a la actuación de las autoridades frentistas con las actas del tribunal de honor de Gilberto Vázquez: "No es que no revisaron, es que no informaron (los militares), sencillamente. El tribunal hizo un informe y eso fue lo que llegó".

"Considero que la información que llegó fue parcial y dejó cosas por el camino. Toda la información que vino estaba ligada a la fuga del personaje (Vázquez) del hospital, no de lo que había dicho", finalizó.