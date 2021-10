Mujica: “Coalición demuestra preocupación en los malla oro” y no en “pelotón de rezagados”

Política

En su columna de reflexiones en M24, llamada Hablando al sur, el expresidente José Mujica cuestionó a la coalición de gobierno porque “aplicará un importante recorte de recursos” al Instituto Nacional de Colonización (INC).

La semana pasada los legisladores de la coalición de gobierno llegaron a un acuerdo sobre el artículo de la Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo que traslada recursos económicos para la erradicación y relocalización de asentamientos irregulares en el país, sin “retacear un solo peso a Colonización”.

El exmandatario sostuvo que lamentaba “profundamente” el acuerdo al que llegó el gobierno para el INC. “Desgraciadamente en el mejor de los casos parecería que se puede comprometer a dar a lo sumo la mitad de lo que se va a quitar, pero tampoco está totalmente asegurado”, comentó.

“En el mejor de los casos hay un importante recorte de recursos. No es que la causa es desviar fondos para empezar la lucha por disminuir los asentamientos no sea importante, ¡vaya que es importante!, pero esto tiene todo el olfato de desvestir un santo y por lo menguado de los recursos frente a la tarea que se plantea, ser totalmente insuficiente para esa tarea”, agregó.

Mujica señaló que “los caminos eran otros, pero, al fin y al cabo, fiel a su línea, esta coalición de gobierno demuestra que su preocupación central en el fondo son los ´malla oro´ y no se preocupa por el pelotón de rezagados”.

“Parece que resulta un pecado inadmisible que peones rurales, que gente pobre del campo pueda tener oportunidades de ser patrones de sí mismos; eso en todo caso queda reservado para el gran mundo empresarial; es toda una definición; creo que el gobierno para apuntar a los asentamientos necesita muchísimos recursos y no es precisamente negarle los recursos muy limitados al INC; y si se le hacen algunas críticas por esto al INC, en realidad no se pone en la balanza lo mucho que ha aportado”, añadió.