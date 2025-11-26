Mujeres uruguayas marcharon por una vida libre de violencia y de miedo

Locales

Cientos de mujeres salieron a las calles de Montevideo para marchar “por una sociedad libre de miedo y de violencias”, en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Convocadas por el colectivo Mujeres de Negro, la movilización denunció las múltiples formas de violencia que afectan a mujeres de todas las edades, clases y territorios.

Recordando el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana en 1960 —hecho que motivó la conmemoración global del 25 de noviembre—, la proclama del colectivo habló directamente a las mujeres que viven en silencio, que dudan, que creen que deben aguantar: “Nadie merece vivir con miedo”, señalaron con firmeza.

Más allá de los golpes: un llamado a reconocer todas las formas de violencia

En su declaración, Mujeres de Negro subrayó que la violencia no se limita a los golpes físicos. También se manifiesta en gritos, humillaciones, control, aislamiento emocional y mecanismos de poder que buscan instalar el miedo como forma de sometimiento. “Toda forma de violencia busca lo mismo: el control”, afirmaron.

Un sistema que no responde

El mensaje fue claro: reconocer, acompañar, actuar y exigir. “Por las que ya no están y por las que aún pueden salvarse, seguimos exigiendo que el Estado cumpla con su deber de proteger, que la Justicia escuche y actúe, que las leyes se apliquen con perspectiva de género y que la sociedad entera se comprometa”.

Margarita Mariño, fundadora del colectivo, advirtió que si bien la conciencia sobre la violencia de género ha crecido entre los adultos, aún persiste entre las generaciones más jóvenes. “Es un tema cultural, de falta de educación. Es un problema estructural que nos involucra a todos”, sostuvo.

Desde la Intersocial Feminista, Soledad González denunció la insuficiencia de recursos estatales para atender a las víctimas. Señaló la falta de acceso real a la Justicia, a vivienda, y a programas de reinserción laboral para mujeres en situación de violencia. “El sistema político no está a la altura”, afirmó.

Violencia de género en Uruguay

Uruguay mantiene tasas preocupantes de feminicidios y violencia doméstica. De acuerdo con datos oficiales, en los últimos años el país registró un promedio anual de entre 25 y 35 feminicidios, además de decenas de miles de denuncias por violencia basada en género.